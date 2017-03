Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno del Torino, Iago Falque, parla della partita di domani contro l'Inter e di Mauro Icardi, escluso dal tecnico dell'Argentina, Bauza.



L’Inter che arriva domani ne ha fatti 12 nelle ultime due partite: vi preoccupa?

"Sappiamo che stanno bene, ma più che preoccupati siamo attenti. In casa facciamo grandi cose, ne abbiamo persa una sola, con la Juve, e solo negli ultimi minuti. Sento che può essere la partita della svolta per chiudere al meglio dopo un periodo un po’ così".



Qual è la forza dell’Inter?

"I giocatori che ha là davanti, ma pure dietro. Una rosa fortissima che non sta lottando per lo scudetto solo perché ha iniziato male la stagione. La prossima sarà lì a giocarselo con Juve, Roma e Napoli".



Se potesse domani chi le toglierebbe?

"A me piace tanto Candreva, ma siccome Icardi è quello che fa i gol, dico Icardi".



Cosa invidia a Candreva?

"Come calcia, i cross: ho letto che è quello che ne fa di più in Serie A. Mi piace perché è completo: aiuta gli altri e segna, i suoi 8 gol li fa tutti gli anni".



Più forte Belotti o Icardi?

"Ma il Gallo, no? Sono due attaccanti diversi, forti tutti e due. Icardi è molto bravo, Belotti però è un po’ meglio: lo dicono i numeri".



Trova normale che Icardi non giochi in nazionale?

"Se continua così ci arriva sicuro. Il problema è che l’Argentina ha tanti bravi attaccanti: Messi, Aguero...".



In definitiva, domani come finisce?

"Due a uno per il Toro. Ma il secondo gol lo segno io".