Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per Iago Falqué. Il jolly d'attacco del Torino si racconta nella settimana del derby, a cominciare proprio dal passato alla Juventus: "ll derby a Torino è speciale, come a Genova e Roma. La Juve è stata una parte della mia vita: mi ha accolto, fatto crescere e questo mi ha aiutato per la vita. Ora la guardo come il rivale più grande: non c'è nostalgia, ma determinazione".



In passato ha scelto il Tottenham "ma è stato un errore, ho preferito i soldi e ho sbagliato", mentre alla Juve "toglierei Pjanic, è il migliore della Serie A". Per il Toro intanto Iago è fondamentale: "Gioco in più moduli, a Mazzarri piace cambiare anche a partita in corso. Mihajlovic? Nel calcio comandano i risultati, tutti si aspettavano ben altro da noi: ora va meglio. Mazzarri? Convinto delle sue idee, ci fa crescere e quando non vinciamo si arrabbia, mentre per noi è fondamentale Baselli". Chiosa finale su Higuain: "Andrea è importantissimo per noi, ora è guarito dopo infortuni e batosta Mondiale. Col tempo può fare una carriera alla Higuain".