Ianis Hagi è pronto a lasciare la Fiorentina, in prestito: il classe '98 sta giocando poco, deve fare esperienza e tante squadre sono pronte ad accoglierlo. Dall'Empoli e il Pescara in Italia fino al Galatasaray in Turchia, ma non solo: da tempo si paventa un possibile ritorno in patria e, negli ultimi giorni, contestualmente all'interesse dei viola per Alexandru Baluta, è stato fatto il nome dell'Universitatea Craiova.