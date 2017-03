Possibili novità societarie a Pescara. Come si legge sul Corriere dello Sport, il socio di minoranza Danilo Iannascoli (29% di quote) vuole acquistare le azioni del presidente Sebastiani. Per questo ha proposto una "due diligence", cioè una attività di approfondimento sui documenti contabili effettuata da professionisti di entrambe le parti, per arrivare a una stima del valore delle azioni. L'attuale presidente, che detiene il 51%, ma con un altro 20% di soci a lui riferibili, ieri ha replicato che aspetta prima un'offerta e solo poi, per eventuali limature, ci si affiderà alla due diligence. Iannascoli sembra pronto al rilancio e l'argomento terrà sicuramente banco anche nei prossimi giorni.