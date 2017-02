Il Cagliari riaccoglie Victor Ibarbo. L'attaccante colombiano ha dichiarato nella conferenza stampa della sua presentazione ufficiale: "Se potessi tornare indietro nel tempo, non me ne sarei mai andato via da qui. Non sono ancora pronto, sono rimasto fermo una decina di giorni: ho fatto palestra, ma non ho il ritmo dei compagni. Sta passando un altro treno, voglio recuperare quello che ho perso in questi due anni. A Cagliari sto bene, mi sembra di non essere mai andato via. Ai tempi della Roma ero davvero infortunato, ma era troppo forte la voglia di farmi vedere dalla nuova squadra. Però non stavo bene, infatti mi sono subito infortunato e sono rimasto fermo tre mesi".