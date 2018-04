Sognando California. L'arrivo della primavera coincide ancora una volta con uno sguardo agli Stati Uniti, che accomuna gli appassionati di calcio e musica. Negli stadi è partita da poco più di un mese la Major League Soccer, nella sua stagione più "divina" di sempre, visto e considerato l'arrivo e l'esordio con doppietta di Zlatan Ibrahimovic, arrivato negli States ad aggiungere interesse al campionato a stelle e strisce.



Sui palchi, aprile è invece il mese del festival internazionale più famoso al mondo: il Coachella, rassegna annuale che ha luogo a Indo, in California, in una suggestiva location in mezzo al deserto, meta imperdibile (oltre che per gli amanti della musica) anche per vip e star di ogni genere pronte a sfoggiare il loro look hipster da concerto. Quest'anno il Coachella avrà luogo da venerdì 13 a domenica 22: 10 giorni di festa e 6 di concerti, nei quali si esibiranno tra gli altri Eminem, The Weknd, Jamiroquai, The War On Drugs, Beyonce, St Vincent, David Byrne, gli Chic e Kamasi Washington. Per mantenere il filo diretto di Rock 'n' Gol con gli Stati Uniti, vi proponiamo i 3 headliner del Coachella abbinati ai tre calciatori di punta della MLS 2018.



EMINEM - ZLATAN IBRAHIMOVIC

Zlatan (nella foto al cospetto di Shaquille O'Neal) è appena arrivato ai Los Angeles Galaxy e, come da copione, ha già fatto parlare di sé: due gol all'esordio nel derby contro i Los Angeles Fc, e dichiarazioni forti e dirette sul suo possibile ritorno in nazionale e sul "banale" gol in rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus. Per accompagnare Ibra non potrebbe esserci scelta migliore che il rapper più discusso di sempre, Eminem, che suonerà nelle due serate di domenica, presentando il suo ultimo disco Revival. Uno show che si preannuncia mastodontico e che arriverà anche in Italia (prima volta per Slim Shady), a Milano, il 7 prossimo luglio.



THE WEKND - SEBASTIAN GIOVINCO

Ibrahimovic è andato via dall'Europa senza vincere la Champions League. Giovinco ha lasciato la Juventus proprio nella stagione della finale persa a Berlino contro il Barcellona. Ora il suo Toronto FC si è qualificato alla finale di Champions League della CONCACAF (confederazione centro-nord americana) con il Chivas di Guadalajara: andata il 17 in Canada, ritorno il 25 aprile in Messico. Il Canada è il filo conduttore tra The Weknd e Giovinco. Il cantante e produttore è nato a Toronto, città dove l'attaccante è diventato un eroe sportivo, portando con i suoi gol e ottime prestazioni la squadra dell'Ontario al successo nel campionato 2017. E l'ex Juventus, oltreoceano, è anche campione di simpatia, tanto che una coppia del Texas ha di recente chiamato il figlio proprio Sebastian Giovinco. The Weknd al Coachella si esibirà il venerdì: sarà il suo ritorno sul palco dopo mesi di assenza. Proprio un paio di settimane fa è uscito il suo nuovo album (un EP per la verità), My Dear Melancholy, che vede in produzione anche Guy-Manuel de Homem-Christo dei Daft Punk e Skrillex.



BEYONCE' - BASTIAN SCHWEINSTEIGER

Beyoncé e Schweinsteiger sono la cantante e il centrocampista più influenti e vincenti dei primi anni 2000. Il tedesco, dopo i successi con Bayern Monaco e nazionale tedesca, ha deciso di svernare nei Chicago Fire, dove in questa stagione ha giocato solo una partita e si sta concentrando soprattutto sulla sua attività di padre (è nato lo scorso 19 marzo il figlio di Bastian e la tennista Ana Ivanovic). Beyoncé, che di figli ne ha 3, si esibirà il sabato, senza il marito Jay-Z, con il quale invece sarà in Italia a San Siro il prossimo 6 luglio. Nel festival californiano, l'ex Destiny’s Child, sarà invece accompagnata da un cast di 100 ballerini, con i quali sta facendo 11 ore di prove al giorno. Del resto, il Coachella è come una finale mondiale: una partita che nessuno vuole perdere.



