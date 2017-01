Il Crotone si muove per il centrocampista belga dello Standard Liegi, Ibrahima Cissé (classe 1994). In dirittura d'arrivo lo scambio Tonev-Martinho col Bari. In attacco sorpassato il Benevento nella corsa al ghanese del Latina, Maxwell Acosty (classe 1991 ex Chievo e Fiorentina).