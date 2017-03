"Io al Napoli? Non si sa mai... Vediamo, vediamo cosa succede ". Sono bastate queste parole uscite dalla bocca di Zlatan Ibrahimovic, stella del Manchester United, in scadenza di contratto, a far sognare i tifosi partenopei, che stanno vivendo il pericolo di rivivere un Higuain-bis con Mertens, lontano dal rinnovo e corteggiato proprio dallo United, oltre che dall'Inter.



RAIOLA CHIUDE - Se Ibra dice una cosa, il suo agente Mino Raiola chiude a un suo futuro al Napoli. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Lasciate perdere. Zlatan non verrà a Napoli. Questo sogno non si realizzerà".