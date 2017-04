Zlatan Ibrahimovic ha chiamato il Milan nei giorni scorsi, ma il mercato in questo caso non c'entra nulla. Stando al Telegraph infatti l'attaccante svedese si sarebbe rivolto ai rossoneri per un consulto medico relativo al suo infortunio al ginocchio.



La punta del Manchester United sarà presto operato negli USA dal Dottor Freddie H. Fu e questo lo si deve proprio allo staff di Milanello: secondo il quotidiano britannico infatti sarebbero stati proprio i medici rossoneri a consigliare a Ibra di non rivolgersi a specialisti europei ma di recarsi da Fu, noto nell'ambiente soprattutto grazie al suo lavoro sul Football Americano, con oltre 6000 interventi a giocatori della NFL (e per questo abituato a stazze importanti come qulla dello svedese). Tecnica particolare la sua, chiamata 'doppia fasciatura' e in grado di garantire maggior resistenza al ginocchio danneggiato. Nel momento del bisogno Ibrahimovic si rivolge agli ex e si fida del Milan: ora tocca a Fu, primario di chirurgia ortopedica a Pittsburgh, rimetterlo in sesto e permettergli di non chiudere così la sua carriera da professionista.