Era uscita una piccola anticipazione. Ora, invece, ecco il primo trailer del videogame che avrà Zlatancome protagonista: su Instagram il centravanti ex Manchester United, in attesa di trovare squadra, ha lanciato Zlatan Legends. E, come scrive lo svedese: "Da questo giorno l'univers saprà: c'è solo uno Zlatan". Il 17 agosto sarà disponibile per iOS e si scoprirà, definitivamente, che cosa Ibra dovrà fare.