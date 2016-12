Zlatan Ibrahimovic e Marco van Basten, una coppia d'attacco illegale: Ibracadabra e il Cigno di Utrecht sono apparsi insieme, questo pomeriggio, in una foto postata sul profilo Instagram ufficiale dello svedese, accompagnata dalla frase "Before and After #MarcoVanBasten".



IL PASSATO E IL PRESENTE - Nell'immagine le due leggende appaiono abbracciate e sorridenti, come sarebbero stati tutti i tifosi se avessero potuto vederli giocare assieme. La foto sta letteralmente spopolando sul web: i due si conoscono dai tempi dell'Ajax e le loro storie si sono interecciate più volte nel corso della carriera di Zlatan, a partire da quando Fabio Capello fece studiare i movimenti dell'olandese a Ibra per insegnargli a stare in attacco, fino all'approdo al Milan, l'unica squadra oltre ai Lancieri olandesi nella quale hanno militato entrambi. "Non paragonatemi a van Basten", aveva detto in passato lo svedese: ora sembra che il paragone gli piaccia eccome, tanto da definirsi l'erede del Tulipano. "Il passato e il presente": troppa classe in una sola fotografia.