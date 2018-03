Prima gli Stati Uniti, poi i mondiali in Russia: i bookmaker prevedono il futuro di Zlatan Ibrahimovic subito dopo che il calciatore ha ufficializzato il suo divorzio dal Manchester United. Lo svedese è ufficialmente un nuovo giocatore dei Los Angeles Galaxy. Se Ibra torna a giocare con continuità (da aprile 2017 a oggi è sceso in campo solo sei volte a causa di un serio infortunio al ginocchio) non è escluso nemmeno che possa cambiare idea e rimettersi a disposizione della Svezia, in ottica mondiali: la sua convocazione nella nazionale gialloblu è piazzata a 2,70.