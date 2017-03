È arrivata la conferma della Football Association: Zlatan Ibrahimovic sarà squalificato per tre partite. La decisione è giunta in seguito alla gomitata rifilata dallo svedese del Manchester United a Tyrone Mings, difensore del Bournemouth. Un “colpo di testa” dal sapore vendicativo, visto che Mings in precedenza stava per “calpestare” Ibra. La FA (la Federcalcio inglese) ha considerato Ibrahimovic responsabile di condotta violenta ed è stata fondamentale la prova tv per giungere al verdetto.



TRE GIORNATE ANCHE A MINGS - Anche Mings ha ricevuto la stessa squalifica e ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione della Football Association.