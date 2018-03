Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Los Angeles e, durante la sua presentazione, ha trovato il modo di parlare anche di Rino Gattuso, suo ex compagno al Milan: “Conosco Rino come compagno di squadra. Non devi spiegargli come si vince, sa come farlo. Sono felice per lui e per il Milan, lui ti motiva, fuori e dentro il campo. Se vado in guerra lo prendo con me, pochi sono come lui”.