La Svezia gli nega il Mondiale? Zlatan Ibrahimovic la prende con ironia. Intervistato da ESPN, l'attaccante dei Los Angeles Galaxy commenta: "Penso che la Svezia sia favorita per vincere la Coppa del Mondo, ora sono più forti senza di me. Non faccio parte della nazionale ed è così da quando ho detto basta, per cui non c'è altro di cui discutere".