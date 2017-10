Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sports sul suo imminente ritorno in campo. Lo svedese è fermo dall'aprile scorso per la rottura del crociato: il classe '81, i primi giorni dopo l'infortunio si è dato da fare per bruciare i tempi di recupero e ovviamente grazie alla sua determinanzione e forza di volontà ci è riuscito. Queste le parole rilasciate dall'ex Milan.



Gli obiettivi: "Torno per finire quello che ho iniziato. Anche se abbiamo vinto tre titoli, non e' finita come avrei voluto. Perchè l'obiettivo è la Premier League e quello che ho cominciato nella prima stagione, lo concluderò nella seconda."



Sull'infortunio: "Quando mi sono fatto male, e' stato facile per me dire che sarei tornato perche' era una sfida. Non mi era mai capitato un infortunio grave e tutti dicevano che era finita per me, che ero ormai troppo vecchio per tornare a giocare. Ma tutto questo mi dà ancora piu' energia, e' una sfida con me stesso, vedere cosa sono in grado di fare, fin dove posso spingere il mio corpo. Quando sei in la' con gli anni e inizi a pensare quanto ancora ti resta, cominci a esitare. Ma l'infortunio mi ha reso facili le cose perche' mi ha dato un obiettivo, tornare in campo. Non usciro' di scena zoppicante ma a modo mio, anche se dovessi camminare sull'acqua".



Nella prima stagione al Manchester United, Ibra, ha segnato 28 gol in 46 partite che hanno contribuito alla vittoria di ben tre trofei: il Community Shield, la Coppa di Lega e l'Europa League.