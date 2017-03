Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del suo futuro, che potrebbe essere ancora al Manchester United. Intervistato a margine di un evento per la sua linea di profumi dal Manchester Evening News, lo svedese ha dichiarato: "Sto bene qui, sono una persona che mette il 200% in quello che fa e lo fa bene. Arrivo, faccio quello che devo fare, e quando me ne vado lo faccio senza rimpianti, ecco quello che faccio. Non lascio mai un lavoro a metà. Rinnovo? Vediamo cosa succede, stiamo parlando. Ho un'opzione per un altro anno, voglio fare bene finché sono qui quindi vediamo. Mi piace stare in questo club fantastico, uno dei più grandi al mondo con un grande allenatore. Conosco Mourinho da tempo, è un vincente, è perfetto per questa società. Essere un giocatore del Manchester United, non so quanti abbiano questa possibilità, io lo sono e la gente mi aiuta. Ho scelto il miglior club d'Inghilterra".