Nell'immediato post-partita di Fiorentina-Inter pareggiata per 1-1 in extremis dalla squadra viola l'attaccante e capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato a cuore aperto ai microfoni di Inter TV mandando un segnale forte ai compagni di squadra accusati di scarso impegno.



IL GOL - "Bella media 18 gol in 20 partite, ma non piace segnare questi gol che non servono a un successo della squadra. Sul gol di stasera è stato bravo Cancelo a fare un gran cross, io ho preso il tempo ai difensori e ho avuto la fortuna dopo la parata del portiere".



MANCA LA VOGLIA DI LOTTARE - "Abbiamo fatto una brutta partita, con la fortuna di andare in vantaggio. Bisogna lottare fino all'ultimo, con carattere per portare a casa il risultato. Alla fine ci è mancato questo e ci hanno pareggiato. Abbiamo vinto tante partite, in quest'ultimo mese ci è mancato un po' lo spirito, un po' la voglia di fare bene e lottare. Si sente la mancanza di questi aspetti anche negli allenamenti: dobbiamo assolutamente ritrovarli. Bisogna lavorare".



CON SPALLETTI - "Il mister ci ha chiesto di migliorare nell'aiutare la squadra, io provo sempre a farlo. Il dialogo con la panchina? C'erano alcuni dubbi sui cambi da fare perché avevamo tanti acciaccati e ne ho parlato col mister".



LA SOSTA - "Questa sosta ritardata ci ha un po' penalizzato, cerchiamo di tornare al meglio visto che avremo subito la Roma".