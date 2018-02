L'edizione odierna de "La Repubblica" accende i riflettori sulla figura di Mauro Icardi e sulla posizione del capitano nerazzurro all'interno del gruppo.



“Molto ruota intorno alla controversa figura di Mauro Icardi, incostante anche se ad alti livelli ( 16 gol nelle prime 15, 2 nelle successive 7), capitano mai davvero riconosciuto per i suoi comportamenti tra l’egotico e lo stravagante (molti preferirebbero Miranda), al punto che nei momenti delicati i suoi richiami non vengono granché recepiti. La crisi di risultati, da cui l’Inter si è appena riavuta col 2- 1 al Bologna, è passata anche da duri confronti interni, come intorno a Capodanno tra il derby perso e la trasferta di Firenze. Si narra di rapporti ormai guastati tra Icardi e le sue ali, Perisic e Candreva, per non parlare della delicata questione che coinvolge Maurito e Brozovic, dopo i misteriosi fatti della fine di gennaio: amicizie tolte sui social e criptici messaggi di addio, Wanda Nara che si trattiene in Argentina per alcuni giorni di troppo, Brozo che sta per essere improvvisamente ceduto al Siviglia poi no, Icardi che si infortuna, Wanda che torna però continua a postare foto sexy sui suoi profili, boh, bah, mah. Poi domenica Icardi era in campo, da infortunato (recupererà per Genoa-Inter, almeno si diraderà pure qualche chiacchiera sul suo incidente muscolare), a incoraggiare i compagni con tanto di botta sul petto alla Hector Cuper, ma i malumori rimangono. Ma il futuro di Mauro Icardi, Champions o no, è sempre più lontano dall’Inter: per i 110 milioni di motivi della sua clausola, e non solo. Tanto è stato già acquistato Lautaro Martinez: 20 anni, argentino e centravanti come Maurito ma movenze alla Agüero, solo un paio di tatuaggi su un braccio, scarsa vitalità sui social, scapolo”.