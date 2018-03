Mauro Icardi, centravanti dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 sul Verona, dove ha realizzato 2 reti: "Giornata perfetta, ma non per miei gol. La verità è che abbiamo dato continuità alle ultime prestazioni. Poi è chiaro che sono contento per questo gol col record di velocità. Siamo consapevoli che dobbiamo fare bene: manca poco alla fine e vogliamo arrivare in Champions. Il derby? Ci arriviamo con la testa giusta. Lavoreremo nel migliore dei modi in questi pochi giorni. Rafinha? Non è un caso se abbiamo cambiato faccia con lui in campo. Ci aiuta tanto con tecnica e qualità, e noi aiutiamo lui. La differenza si vede. Messi nelle scelte del ct Sampaoli? Non so, io faccio del mio meglio nell'Inter, poi la nazionale la vedo come un premio",