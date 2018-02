L'Inter vuole rialzare la testa dopo il brutto periodo e per farlo necessita di una grande prestazione nel derby. Ad aiutare i nerazzurri dovranno essere soprattutto Perisic e Icardi, che nelle prime 15 giornate hanno trascinato la squadra allenata da Luciano Spalletti.



“L’assenza di Icardi pesa tantissimo, ma ancora di più quella di Perisic, 7 centri nelle prime 15 giornate e poi più nulla. Il problema risiede anche nella capacità della squadra di mandare al tiro i suoi giocatori: dai 35 tiri di Icardi e dai 23 di Perisic all’andata, con gol annessi, si è passati ai 6 di Candreva, il tiratore più frequente e ancora drammaticamente a zero gol, e ai 2 tiri in media a partita in meno”.