La giornata che Mauro Icardi aspettava da tempo è finalmente arrivata. Iniziata presto, dopo le ore 9.30 quando il ct dell'Argentina, Edgardo Bauza, si è presentato ad Appiano Gentile per le prime chiacchierate con Javier Zanetti, Walter Samuel e soprattutto un'occhiata da diretto interessato all'allenamento dell'Inter. L'osservato speciale naturalmente è lui, Icardi, oggetto delle polemiche in Argentina per le recenti mancate convocazioni. Con Bauza, un lungo discorso anche per Mauro e tanti sorrisi. Un clima positivo che fa presagire una possibile convocazione a breve termine.



NOVITA' INTER - Per l'Inter, la chiamata di Icardi in Seleccion nei prossimi mesi significherebbe una grossa novità. Fin qui, infatti, poter blindare ad Appiano Gentile il proprio centravanti e capitano durante le lunghe e dispendiose soste per le nazionali ha aiutato molto. Un 'problema' in più da gestire sul campo, ma naturalmente anche una grande soddisfazione nel vedere Icardi con la sua Argentina come desiderava da tempo. E la sua valorizzazione che continua, fresco di rinnovo con una clausola da 110 milioni di euro. E presto, con Bauza sempre più convinto di chiamarlo.