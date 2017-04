Mauro Icardi ha parlato ai microfoni dei giornalisti cinesi di Sohu.com, per presentare il derby contro il Milan, ma anche i suoi obiettivi in maglia nerazzurra.



I GOL - "Ovviamente è un sogno, ma non è affatto semplice. Meazza è stato un grandissimo campione, 288 gol sono tanti, certo farcela sarebbe bello. Il gol più bello? Se devo scegliere direi quelli fatti alla Juventus sono quelli più belli e importanti".



PIU' COMPLETI - "Per arrivare in Champions? Dobbiamo continuare a lavorare sodo e migliorare, abbiamo bisogno di diventare più completi e più sicuri. Abbiamo dimostrato di avere un buon livello tecnico, dobbiamo proseguire su questa strada. Dove servono acquisti? Questo è un compito per la dirigenza, che fa tutti gli sforzi possibili per migliorare ogni giorno la squadra".



PIOLI - "Pioli è un ottimo allenatore, che capisce di calcio. Penso ci possa portare ad aumentare la nostra forza, da quando è qui siamo migliorati. Suning ha portato un entusiasmo enorme da quando è arrivato all'Inter, oltre a grandi ambizioni per la squadra. Con loro e coi nostri giocatori speriamo di poter ritornare al più presto al top".



L'ADDIO AL BARCELLONA - "Lì ho imparato molto, ma la mia carriera in Italia prosegue bene. Sono felice di giocare qui, e vestire la maglia dell'Inter mi fa sentire speciale".