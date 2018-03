"Dopo la firma di due estati fa con uno stipendio da 5 milioni e passa (al netto) la famiglia Icardi punta a un sostanzioso aumento. Allora fu il pressing del Napoli a favorire il ricco adeguamento nerazzurro. Stavolta sono i sondaggi delle big d’Europa a far lievitare le aspettative dell’argentino. Non a caso si parla di una richiesta da 9 milioni di euro più ricchi bonus, un target per ora fuori dalla portata della società nerazzurra, condizionata dai limiti al monte stipendi previsti dal Fair Play finanziario". Carlo Laudisa, sulla Gazzetta dello Sport, affronta il discorso relativo al rinnovo di Mauro Icardi.



"Ovviamente la qualificazione per la prossima Champions aumenterebbe i ricavi e il relativo potenziale di spesa per gli ingaggi, dando più respiro al d.s. Piero Ausilio nell’incombente trattativa. Se ne parla da mesi, ma le parti non si sono ancora sedute al tavolo. Un surplace che è sinonimo di buon senso, non certo di furbizia.