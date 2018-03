Sotto pressione rende al meglio. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come - se stimolato - Mauro Icardi può diventare ancora più letale sotto porta.



“Riesplode Icardi, resuscita l’Inter, respira un intero popolo. Una cosa è certa, Maurito non va stuzzicato, soprattutto dai tifosi della Samp. Conto evidentemente sempre aperto con la gente blucerchiata, roba di gossip per intenderci, la vecchia storia di Wanda Nara e Maxi Lopez, quest’ultimo appunto alla Samp ai tempi della rottura con l’attuale signora Icardi. Inizia la gara, il «killer» di Rosario sbaglia un paio di palloni facili e la Sud lo becca, lo fischia, lo deride. Nel frattempo Ivan Perisic porta avanti l’Inter. Icardi ci prova ancora, altro errorino, valanga di insulti. È però un attimo, fra il 30’ e il 44’ il capitano nerazzurro la butta dentro tre volte, una addirittura di tacco, e getta nello sconforto Marassi. Per nulla sazio, pochi minuti dopo l’intervallo fa poker. Con quelli di ieri sono 11 i gol rifilati alla Sampdoria, dieci dei quali in campionato”.