"L'Inter non segna troppo per colpa di chi fa più gol". La provocazione lanciata da Sconcerti riapre il dibattito sull'apporto di Icardi alla squadra. Per lui parlano i numeri: a 25 anni di età, già 102 reti realizzate in 175 presenze con la maglia nerazzurra.



Il bomber argentino ha firmato quasi la metà dei gol segnati da tutta la squadra in questo campionato: 24 su 50. Cinquanta come Roma e Sampdoria, meno di Lazio (75), Juventus (74) e Napoli (66). Eppure l'Inter ha effettuato 464 tiri in totale: più di Juve (460) e Lazio (452). Che quindi hanno una migliore percentuale realizzativa (21%) dei nerazzurri: 13%. Icardi ha segnato un gol ogni 97 minuti giocati e tutti da dentro l'area di rigore (18 di destro, 3 di sinistro e 3 di testa), con 45 tiri in porta e 69 conclusioni totali con una percentuale di realizzazione del 35%.



L'Inter ha mandato in rete 10 calciatori (in Serie A ha fatto peggio solo il Cagliari con 9) e ha segnato 3 volte da fuori area: ha fatto peggio solo il Verona con 2. Perisic ha fatto la sua parte con 9 reti, in questo campionato manca l'apporto realizzativo di Candreva, ancora a secco. In prospettiva futura la società ha investito su Lautaro Martinez in attacco e dovrà fare lo stesso a centrocampo, cercando almeno un elemento con più gol nelle gambe dei vari Brozovic, Vecino, Borja Valero, Gagliardini e Rafinha. Non a caso nello scorso mercato estivo il ds Ausilio aveva cercato uno tra Vidal e Nainggolan.



Icardi è una soluzione al problema del gol, non la causa. Se l'Inter lo venderà, lo farà per motivi di bilancio e per finanziare la prossima campagna acquisti, non per ragioni tecnico-tattiche. Anche perché sul mercato non è facile trovare un altro centravanti così prolifico. L'Inter farebbe fatica a trovare un nuovo bomber, invece Icardi non farebbe fatica a trovarsi un'altra squadra. Almeno in teoria, poi nel calcio può sempre succedere tutto e il contrario di tutto: anche vedere Juan Jesus annullare Messi...



