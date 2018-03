L'Inter ritrova Mauro Icardi. Finalmente verrebbe da dire. Finalmente ha pensato anche Luciano Spalletti che, senza il proprio attaccante principe ha dovuto fare i conti con un calo di rendimento impressionante in una corsa Champions che, però, rimane ancora completamente aperta. La sfida di questa sera contro il Napoli sarà un crocevia importante, uno dei tanti da qui a fine stagione. E Icardi in queste partite si gioca anche il proprio futuro.



I GOL PER LA CHAMPIONS - 100 gol in Serie A, 100 gol con l'Inter. Mauro Icardi sta inseguendo ormai da tempo questi due traguardi che mancano nella sua tabella di marcia dal 5 gennaio, data dell'ultima marcatura contro la Fiorentina. 1 gol gli manca per raggiungere il 100esimo nel campionato italiano, 4 sono quelli che mancano fra campionato e coppe per i 100 in nerazzurro. Icardi deve ritrovare la via della porta, ma dovrà farlo soprattutto per l'Inter, per arrivare a disputare in nerazzurro la Champions che in carriera non ha mai disputato.



I GOL PER IL RINNOVO - Arrivare in Champions è una prerogativa fondamentale per l'Inter, ma lo può diventare anche per il proprio futuro. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, infatti, con l'ingresso nella massima competizione europea il club nerazzurro potrà accontentare Icardi anche dal punto di vista contrattuale e assecondare le richieste già presentate da Wanda Nara al ds Ausilio per il rinnovo. Icardi vuole un contratto da 8 milioni di euro annui per poter aumentare l'attuale clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Maurito sta bene a Milano e non vorrebbe trasferirsi, ma l'Inter dovrà fare uno sforzo per accontentarlo. Uno sforzo possibile solo tramite l'ingresso in Champions e a questo, per sè e per l'Inter, dovrà pensarci Icardi.