Mauro Icardi ha concesso una bella interivsta comparsa sul match programme distribuito allo stadio in vista di Inter-Juventus. Il capitano nerazzurro ha parlato della corsa Champions e del suo futuro.



Buovo gol a Verona, nuovo record. Una volata Champions che passa anche per le tue reti. Come stai tu e come vedi i ragazzi?

"Sono contento quando faccio gol e, come dico sempre, lo sono ancora di più, se grazie alle mie reti la squadra vince. Stiamo bene, arriviamo da u risultato positivo a Verona e sappiamo che abbiamo in mano il nostro destino e abbiamo in testa un solo obiettivo: conquistare la Champions".



#EstaEsMiCasa: hai già superato quota 100 in Serie A e con la maglia dell’Inter. E la Juventus è uno dei tuoi bersagli preferiti…

"E’ vero, con la Juventus ho una buona tradizione, speriamo di mantenere le buone abitudini. E’ una partita speciale, affrontiamo una grande squadra e sappiamo che non sarà facile".



Cosa vuol dire, da capitano, scendere in campo a San Siro e affrontare una squadra come la Juventus?

"Per me è un orgoglio indossare la fascia di capitano e vestire la maglia di questa gloriosa società. Le partite con la Juventus sono sempre particolari e ricche di fascino. Faremo di tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi: so che riempiranno lo stadio e ci seguiranno in TV da tutto il mondo".



Immagina questo scenario: l’anno prossimo San Siro pieno e la musichetta della Champions. Il tuo primo pensiero è…

"E’ un sogno che si avvera. Indossare la fascia e poter giocare la Champions League con l’Inter, il desiderio che ho sempre avuto".