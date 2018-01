Chau Chau Un post condiviso da Mauro Icardi (@mauroicardi) in data: Gen 29, 2018 at 10:48 PST

Mancano due giorni alla chiusura del mercato e, via social, Maurolancia messaggi che possono far presagire il suo addio. Su Instagram il capitano dell'Inter cinguetta e posta frasi - citando la canzone "Adios" di Gustavo Cerati - che fanno paura al popolo nerazzurro., con un "utilizzato come didascalia e quella mano che saluta. Nelle settimane scorse si era tanto parlato di, alla ricerca di un attaccante, e la moglie Wandaci aveva "scherzato" su, con la storia su instagram, la scritta Madrid e quel "viaggio di lavoro" che aveva fatto imbufalire il web. Ora un nuovo capitolo social per Mauro Icardi.