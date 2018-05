Faccia a faccia oggi a Milano tra Mauro Icardi e Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina che gli ha comunicato i suoi piani verso le convocazioni per il Mondiale. Sampaoli al momento non ha intenzione di convocare l'attaccante dell'Inter tra i 23 che voleranno in Russia; ma la sua chiamata dipenderà dalle condizioni di Sergio Aguero. Se il Kun non dovesse essere al 100% dopo l'infortunio, Icardi verrebbe pre-convocato per giocarsi il Mondiale fino all'ultimo. Lo fa sapere Sky Sport.



Intanto, Icardi con un tweet ha risposto al giornalista argentino Arevalo che faceva riferimento a una possibile titubanza di Mauro rispetto al dover ancora attendere per la chiamata con l'Argentina: "Tranquillo Arevalo, all'Argentina dico sempre sì - le parole di Icardi -. Non c'è molto da pensare per dire che ti riferisci a me, nel tuo tweet ironico. Stai tranquillo e dedicati a fare il giornalista invece di alzare un polverone di polemiche, come sempre", la dura replica del capitano dell'Inter.