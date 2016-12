Ai microfoni di Inter Channel, Mauro Icardi ha parlato del 2016 nerazzurro. Questo uno stralcio dell’intervista che stasera troverete in versione integrale



“Ricordo bene il gol contro il Frosinone, il 50esimo con la maglia dell’Inter. Provo sempre a migliorare la mia media, ma devo dire che è una bella cosa riuscire a segnare un gol ogni due partite. E ricordo anche Inter-Napoli, fu una bella serata, giocammo una gran partita perché entrammo in campo con il giusto atteggiamento".



LA RIMONTA MANCATA - "Purtroppo nel calcio funziona così, non sbaglia il rigore solo chi non lo calcia. Abbiamo disputato una grandissima partita, strepitosa perché venivamo da uno 0-3 e nessuno pensava potessimo recuperare. Invece abbiamo anche sfiorato il quarto gol, poi il rigore mandato sulla traversa... Eravamo comunque contenti della prestazione al di là dell'eliminazione".



PARENTESI VECCHI - : "Si è messo subito a nostra disposizione e io, da capitano, ho parlato parlato con lui già dal primo giorno. Lo conosciamo molto bene, è sempre qui ad Appiano ed eravamo reciprocamente a disposizione con l'obiettivo di fare bene. Ci siamo riusciti in due partite, con il Southampton purtroppo abbiamo perso, col Crotone sapevamo già che sarebbe arrivato Pioli e lui ci ha chiesto di fare quello che sappiamo. Siamo stati contenti di essere riusciti a fargli vincere la prima partita in A. Sono contento per lui, si è presentato con grande umiltà".



Su Pioli - "Si è messo subito al lavoro per cambiare, non c'erano risultati e ci ha provato. Ci sta riuscendo pian piano, sta compattando la squadra. Lavoriamo sul piano mentale e fisico per essere pronti".