Proseguono le vacanze al mare della famiglia Icardi. L'attaccante dell'Inter dopo un breve viaggio a Montecarlo si è prima concesso una lunga settimana in un atollo di Dubai con Wanda Nara e i suoi 5 figli. Una vacanza non priva di momenti hot in cui la bella argentina non ha mancato di mostrare ai suoi follower su instagram la silhouette ritrovata dopo la nasciata dell'ultima figlia. Ora Icardi e famiglia sono volati a Ibizia per una nuova tappa del tour estivo e ancora una volta la bella Wanda non ha perso l'occasione per mettere in mostra il fisico che ha stregato, ormai da tempo, Maurito. Ecco le foto nella nostra gallery.