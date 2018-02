"Mauro Icardi sarà il trasferimento boom dell'estate". L'agente Federico Pastorello si sbilancia sul futuro dell'attaccante argentino dell'Inter, vicina a Lautaro Martinez del Racing e data sulle tracce di Lucas Torreira.



TRATTATIVA - Sempre secondo Tuttosport, per dilazionare il pagamento in più anni, la Sampdoria chiede una cifra superiore ai 25 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione del regista uruguaiano classe 1996. Che ha prolungato il contratto fino al 2022, alzando l'ingaggio da 150 a 800mila euro netti a stagione. Per anticipare la concorrenza di Napoli e Roma, l'Inter è pronta a inserire nell'operazione un paio di contropartite tecniche. I nerazzurri hanno diversi giovani da offrire come i Primavera Pinamonti, Colidio, Sala e Valietti o altri giocatori attualmente in prestito: Nagatomo, Puscas e Biabiany.