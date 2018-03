Mario Ielpo ha parlato di Rino Gattuso e del paragone con Capello ai microfoni di Sky: "Gattuso presta l'attenzione alle cose importanti, che sono il campo, i dettagli, l'aggressività. Gattuso in certe cose è superiore a Capello, trasmette una qualità interiore importante, ha qualità personali perfette per fare l'allenatore. Come tecnico non è ancora paragonabile a Capello perché ha appena iniziato".