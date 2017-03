Intervistato da MilanNews.it l'ex portiere del Milan Mario Ielpo ha parlato del rigore assegnato alla Juventus nel recupero della sfida allo Stadium: "Il rigore non c'era e non so a quali regole possano mai riferirsi, non si discute nemmeno. De Sciglio era troppo vicino e le braccia erano larghe perché correva, ma erano pendenti lungo l'asse del corpo, non può mai essere rigore. Chi ha giocato a calcio sa che non può mai essere rigore quello su De Sciglio. All'ultimo secondo poi è decisivo perché non c'è possibilità di recuperare, in pratica è l'arbitro che fa il risultato".