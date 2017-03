A Palermo sono abituati ad avere presidenti burrascosi. E dopo Zamparini, tutto fa pensare che con Paul Baccaglini i tifosi non si annoieranno. Italo-americano di 33 anni, con trascorsi tra televisione e radio. In tv ha lavorato alle Iene su Italia 1 e al Testimone su Mtv, in radio invece a Rtl. Prima aveva cominciato gli studi negli Stati Uniti, completandoli poi in Italia.



DALLE IENE AI LIMONI - In uno dei suoi servizi da Iena intervistava diversi politici a ritmo di musica dance, per cercare di avvicinare i giovani a quel mondo. In un altro video presente in rete, invece, annuncia l'intenzione di fondare il "Partito del Limone". Dopo il mangia allenatori Zamparini, un altro presidente che farà discutere - e non poco - a Palermo. L'attesa, ora, è tutta per la prima conferenza stampa.