Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Televomero della clamorosa risposta data da Maurizio Sarri a una giornalista dopo la sfida contro l'Inter: "Se un club vuole diventare grande deve curare tutto e il Napoli, purtroppo, non riesce a crescere sotto questo aspetto. Fa fatica a migliorare la sua immagine. Secondo me, se Sarri fosse stato l’allenatore della Juventus non si sarebbe espresso così".