L'attaccante nigeriano ex Watford e Udinese Odion Ighalo non si è dimenticato della sua infanzia: la punta, che attualmente gioca in Cina nel Changchun Yatai, ha infatti deciso di stanziare parte del suo nuovo stipendio di 190mila sterline alla settimana per costruire un orfanotrofio a Lagos, capitale della Nigeria.



TRA CASA, L''INGHILTERRA E LA CINA - Passato in Oriente a gennaio dal club di Mazzarri per 20 milioni di euro, ha rivelato su Instagram​ di stare procedendo alla costruzione della struttura nel suo paese natale. Ecco le sue parole a The Observer: "Sto progettando la costruzione di un orfanotrofio a Lagos, l'anno prossimo. Non li faccio perchè le persone mi elogino, non sono miliardario ma sicuramente possiedo di più di molte persone del mio paese e voglio aiutarle. La Cina? Avrei voluto restare in Inghilterra, al WBA o al Crystal Palace. Il Watford mi avrebbe venduto solo ai cinesi: prendo un buono stipendio e la mia famiglia è con me, ma sarei rimasto più volentieri in Inghilterra".