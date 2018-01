Il Barcellona scarica Gerard Deulofeu: l'ex Milan non rientra più ufficialmente nei piani del club blaugrana, che dopo l'acquisto di Coutinho è in sovrannumero per quanto concerne il reparto offensivo (oltre al brasiliano, presenti anche Messi, Suarez, Dembele, Paco Alcacer e Arda Turan, anch'egli in uscita).



AMOR SCARICA DEULOFEU, L'INTER SPERA - Ecco le parole pronunciate da Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ai microfoni di BeIN Sports: "Ci sono molti giocatori in rosa: alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo futuro dovremo aspettare i prossimi giorni". L'Inter spera di ottenere l'esterno spagnolo classe '95 in prestito, con un riscatto legato alle presenze che dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro: Sabatini in queste ore è in Cina per parlare con il presidente di Sunig Zhang dei possibili investimenti nel mese di gennaio. Quello di Deulofeu è un nome doppiamente cerchiato di rosso, dato che potrebbe consentire una variante tattica a Spalletti ma potrebbe anche essere il sostituto ideale di Ivan Perisic e Antonio Candreva. Dopo le parole di Amor, il nerazzurro sembra più possibile.