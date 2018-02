Arrivato per 140 milioni di euro (bonus compresi) dal Borussia Dortmund, Ousmane Dembele non è riuscito a imporsi nel Barcellona, complici anche un grave infortunio muscolare e una ricaduta. I blaugrana però, secondo Don Balon, hanno perso la pazienza e avrebbero già cercato soluzioni per liberarsi di lui: il Barça infatti avrebbe proposto il giocatore a Chelsea, Manchester United e Atletico Madrid nell'operazione per Antoine Griezmann.