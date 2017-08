FC Barcelona statement https://t.co/KRApIJh6l9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 22 agosto 2017

Ora è anche ufficiale: con una nota sul proprio sito il Barcellona ha comunicato di aver presentato causa contro Neymar chiedendo un risarcimento da 8,5 milioni di euro (più il 10% di mora) per il trasferimento al PSG.Dopo molte "minacce" verbali,. Il club blaugrana non considera chiusa la questione con l'attaccante brasiliano, trasferitosi al Paris Saint Germain per 222 milioni di euro. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il Barcellonae ha inviato lo scorso 11 agosto la documentazione del caso alla federazione spagnola, che l'ha messa successivamente a disposizione di federcalcio spagnola e Fifa.(a cui va aggiunto un 10% di mora)sottoscritto soltanto pochi mesi fa. Nel comunicato emesso per spiegare la sua azione legale, il club catalano parla di aver agito "in difesa dei suoi interessi, dopo che il calciatore ha proceduto a una rescissione unilaterale del contratto soltanto pochi mesi dopo il prolungamento". Il Barcellona specifica che a farsi carico della cifra potrebbe essere il Paris Saint Germain, nel caso in cui il brasiliano non fosse nelle condizioni di provvedere al risarcimento. La richiesta è partita lo scorso 11 agosto, qualche giorno prima che Neymar attaccasse pesantemente il suo ex club dopo l'ultimo match disputato col PSG.