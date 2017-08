Parole pesanti come macigni, soprattutto se a pronunciarle è un'istituzione del Barcellona come Andrés Iniesta. Dopo 16 stagioni col blaugrana addosso, a 33 anni il centrocampista spagnolo si ritrova con un contratto in scadenza nel 2018 e con pochissime certezze circa la volontà del club di proseguire con lui il futuro. Ecco quanto don Andrés ha avuto modo di dichiarare in un'intervista a El Pais: "Al momento non ho ancora rinnovato. Nelle ultime settimane ho sperimentato molte sensazioni che non conoscevo, ma che penso essere normali. Addio a fine stagione? È uno scenario che tre anni fa non avrei mai immaginato. Diciamo che ora mi pongo delle domande sul mio futuro e prima non lo facevo".



Su Iniesta, nelle settimane passate, si sono rincorse molte voci circa un interesse di Inter e Juventus per il campione del Barcellona.