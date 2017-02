Nel caso in cui il sogno Verratti fosse irrealizzabile anche per un club di massimo blasone e prestigio come il Barcellona, la società blaugrana potrebbe virare le proprie mire su un altro obiettivo della Juventus per il mercato estivo: Coretin Tolisso. Le caratteristiche del centrocampista francese in forza al Lione, infatti, piacciono molto in Catalogna e poi le parole di ieri di Aulas, il quale ha sancito che proprio il club francese sarà prossimo ad alcune cessione importanti, hanno aperto le porte un po’ a tutti. Per la prima volta dopo tanti anni, il centrocampo del Barcellona scricchiola: con l’età di Iniesta che avanza, la mancanza di fiducia piena riposta a Rakitic e le prestazioni deludenti di Andrè Gomes, l’arrivo di un centrocampista come Tolisso sarebbe oro colato.