Intervistato da Fox Sports, il dirigente del Bayern Monaco, Uli Hoeness ha spento le voci di mercato che volevano il club bavarese forte su Marco Verratti e Alexis Sanchez. Il centrocampista del PSG che piace alla Juve è però vicinissimo al Barcellona dopo l'allontanamento del Bayern, mentre sulla punta cilena c'è proprio il PSG.



NO A FOLLIE - "Se vogliamo vincere la Champions dovremo spendere per rafforzarsi, ma non dovremo fare follie - ha dichiarato Hoeness -. Noi non pagheremo 100 milioni per Verratti nè 25 milioni all'anno per Sanchez.