All’Arsenal il clima non è dei migliori, e le grandi squadre ne approfittano per sedurre i suoi campioni. Oltre a Sanchez, sono tanti i nomi che saranno al centro del mercato estivo, tra questi vi è quello del giovane Granit Xhaka. Il Centrocampista svizzero ha un ottima tecnica e forza fisica, ma ha avuto diversi problemi con il tecnico Wenger. La situazione potrebbe preludere a una partenza del 24enne, come spiega il Sun.



Al Bayern Monaco Xhaka piace molto, ed è intenzionato a portarlo in Bundesliga questa estate. Il giovane conosce già il campionato tedesco, avendo militato nel Borussia Monchendgladbach, prima di passare all’Arsenal dietro il pagamento di 40 milioni di euro per il suo cartellino. I bavaresi, complice il contesto in cui si trova Xhaka, proveranno sicuramente a convincere il club londinese a cederlo, facendo affidabilità sulla volontà del giocatore.