"Il cane è il miglior amico dell'uomo": la pensa così Juan Manuel Martinez, 31 anni, attaccante argentino che ha stracciato un contratto con il club americano del Real Salt Lake City per tornare in patria, nel Velez, suo ex club, ma soprattutto per stare vicino al suo animale. "Il mio cane è gravemente malato: voglio tornare a giocare in patria per accudirlo, gli hanno dato sei mesi di vita", le parole strappalacrime di Martinez, che non vuole sentire ragioni, per tornare ad accudire il suo migliore amico, tanto da arrivare a sacrificare persino il proprio lavoro.



IL BURRITO SI TAGLIA L'INGAGGIO - Il Burrito ("l'asinello), come è soprannominato Martinez, che in patria ha vissuto il suo momento migliore proprio al Velez Sarsfield, vuole tronare a Liniers. Ecco il suo sfogo all'emittente argentina TyC Sports: "Uno dei miei cani ha il cancro, gli hanno dato sei mesi di vita, lo stiamo sottoponendo a una chemioterapia. Visto che il Velez non naviga in buone acque, la mia idea era quella di giocare lì per sei mesi, stare accanto al mio cane e poi continuare con la mia carriera. Ho accettato di ricevere uno stipendio mensile ben al di sotto dei miei standard, tanto che tutta la mia famiglia non voleva che firmassi". Ma qualcosa è andato storto al momento di finalizzare la trattativa: il Velez ha inserito nel contratto una clausola che il giocatore non ha accettato. Per ora Martinez non può tornare a casa.