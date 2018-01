Affluenza in crescita del 15%.



A poche ore dalla chiusura ufficiale delle trattative, “Play In Sport”, la società che, in partnership con Adise, ha organizzato questa e organizzerà le prossime 4 sessioni del Calciomercato, ha diffuso i numeri dell’edizione invernale del 2018.



Per la seconda volta targato Play In Sport, il Calciomercato ha raggiunto un nuovo record di affluenza: sono stati più di 2000 i pass stampati, contro i 1700 della precedente sessione. La prestigiosa location dell’hotel Melià di Milano per tre giorni è diventata il centro del calcio italiano e ha riunito durante trattative e corsi di formazione procuratori, giornalisti e i dirigenti di tutti i top club della Serie A. Nel progetto di rilancio del Calciomercato, si sono svolti un convegno FIGC con relatore il ds giallorosso Monchi e presenti, tra gli altri, Marotta, Paratici, Ausilio, Mirabelli, Tare e Giuntoli, e un workshop sull’impatto dei social network nel mondo del calcio.