Un mercato senza botti, senza acquisti milionari. Il Milan non l'ha mai nascosto, dopo la faraonica campagna acquisti vivrà una finestra di gennaio nell'ombra. La necessità di controllare i conti, dopo il no della Uefa al Voluntary Agreement e in attesa che Fassone riesca a trovare un soluzione per rifinanziare il debito con il fondo Elliott, implica un atteggiamento cauto, di attesa, di grande attenzione a quelle che possono essere le occasioni low cost. Al momento l'unico pista praticabile per rinforzare una squadra che presenta lacune importanti in due ruoli, centrocampo e attacco.



CERCASI MEZZALA - Al di là delle smentite di rito il Milan qualcosa farà, non solo in uscita. La scelta di Gattuso di lasciarsi alle spalle il 3-4-3 e di puntare definitivamente sul 4-3-3 avrà dei risvolti anche sulla campagna acquisti. Con Mauri, mai preso veramente in considerazione, destinato a lasciare Milanello, la coperta in mezzo è troppo corta. Manca un mezzala che possa soprattutto far rifiatare Kessie, che in campionato non salta un minuto da 12 partite. Fofana resta un'opzione, ma solo in prestito. Mirabelli valuta il centrocampista dell'Udinese, che non è l'unico profilo.



UNO ALLA DEULOFEU - In attacco la rinascita di Calhanoglu non può essere sufficiente. Bonaventura nella testa di Gattuso è sempre più una mezzala, Borini non dà le giuste garanzie, ecco perché serve un uomo in grado di creare la superiorità numerica, in grado di giocare all'occorrenza anche a destra, come alternativa all'intoccabile Suso. Serve un giocatore come Deulofeu, (che il Milan non ha contattato per riportar in Italia), il desiderio più grande è Neres dell'Ajax, il quale non è però disposto a fare sconti.



ANDRE' SILVA - Attenzione alla situazione André Silva, che Europa League a parte, in rossonero è sembrato un pesce fuor d'acqua. Con Montella non giocava, con Gattuso lo scenario è lo stesso. L'attaccante portoghese ufficialmente non è sul mercato, ma se Mendes porterà un'offerta vicina ai 40 milioni, più o meno la cifra, bonus compresi investita sei mesi fa per strapparlo al Porto, il suo addio verrà preso in considerazione. E dalla sua cessione potrebbe partire la caccia a un nuovo numero 9.