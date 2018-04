L’incredibile serie di vittorie della Fiorentina di Stefano Pioli dopo la morte del capitano Davide Astori non passa inosservata nemmeno fuori dall’Italia. A interessarsi dei viola con un lungo articolo è il The Guardian, prestigiosa testata inglese, che scrive sul proprio sito internet: “La vittoria una via per evitare il dolore? Non è la narrativa curativa ciò che vorremmo per le persone più vicine ad Astori, ma l’idea che gettarsi nel lavoro abbia rappresentato una sorta di meccanismo per adattarsi al dolore. Solo i giocatori possono comprendere appieno il modo in cui hanno vissuto questa tragedia. Come osservatori, diciamo che gli aspetti più visibili sono gli straordinari risultati ottenuti in campo. Contro la Roma alla Fiorentina mancavano due titolari come Badelj e Chiesa, ma tutti i giocatori erano assolutamente spietati”. Lo riporta ViolaNews.com.