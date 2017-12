L'assenza di Gianluigi Donnarumma è un brutto colpo per il Milan in vista del derby. Il numero 99 rossonero non sta vivendo un grande momento ma resta un valore aggiunto, specie in partite dove l'avversario sembra avere maggiore forza e convinzione. A difendere i pali del Diavolo ci sarà Marco Storari, diventato sempre di più il secondo portiere designato nelle gerarchie del tecnico Gattuso.



IL CURIOSO CASO DI ANTONIO DONNARUMMA - Sulle qualità di Storari poco da discutere: uno che ha collezionato più di 500 partite nella sua carriera con le maglie, tra le altre, di Juventus, Fiorentina, Levante, Sampdoria e Cagliari. Una scelta più che legittima quella di Gattuso di affidarsi ad un portiere dalla comprovata esperienza in una gara molto importante per le sorti del Milan. Il rovescio della medaglia vede l'esclusione di Antonio Donnarumma, diventato il terzo portiere più pagato al mondo con il suo milione di euro a stagione. Il suo acquisto fu motivato da Mirabelli come una scelta tecnica ma fin qui non ha lasciato segno, nemmeno in una gara priva di significato come quella di Europa League con il Rijeka. Della sua stagione si ricorderà, probabilmente, solo la contestazione subita in occasione di Milan-Verona del 13 dicembre.